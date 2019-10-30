قال اللواء أيمن عبدالمنعم، رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، اليوم، أن الجهاز انتهى من تنفيذ جميع مشروعات الإسكان الاجتماعي بمراكز المحافظة الخمسة، ضمن خطة الدولة لتوفير مسكن ملائم للشباب والمواطنين.

وأضاف أيمن، أن الجهاز أنهى المشروع في مراكز المحافظة الخمسة، بإجمالي 122.6 مليون جنيه، لإقامة 912 وحدة سكنية موزعة على المراكز الإدارية الخمسة، حيث جرى تنفيذ وتسليم 10 عمارات سكنية بمركز الخارجة، بتكلفة 32.1 مليون جنيه، بواقع 240 وحدة سكنية، و10 عمارات بمركز الداخلة، بواقع 240 وحدة وبتكلفة 32 مليون جنيه، و9 عمارات سكنية بمركز الفرافرة بتكلفة 30.1 مليون جنيه بواقع 216 وحدة سكنية، و5 عمارات سكنية بمركز بلاط بتكلفة 15.4 مليون جنيه، وبإجمالي 120 وحدة، و4 عمارات بمركز باريس بتكلفة 13 مليون جنيه، بإجمالي 96 وحدة.

وأوضح رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، أن الجهاز سلّم جميع الوحدات السكنية للمحافظة، وجرى توزيعها وتسليمها للمنتفعين، وجارٍ تسليم عمارات مركز الفرافرة خلال الأسبوع المقبل، لتنتهي بذلك جميع مشروعات الإسكان الاجتماعي في المحافظة.