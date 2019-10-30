"الحريري أب وابن".. 8 حكومات لبنانية بين الاغتيال والاستقالة

في الرابع عشر من فبراير عام 2005، اغتيل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري مع 21 آخرين، عندما انفجر ما يعادل 1000 كجم من مادة TNT خلال مرور موكبه بالقرب من فندق سان جورج في بيروت.

وكان من بين القتلى العديد من حراس الحريري وواحد من أصدقائه، إضافة إلى وزير الاقتصاد اللبناني الأسبق باسل فليحان.

وفي عهد الرئيس إميل لحود تولى عمر كرامي الحكومة من 26 أكتوبر 2004 إلى 28 فبراير 2005، واستقال بعد اغتيال رفيق الحريري وإلقاء شقيقته النائب بهية الحريري بكلمه بمجلس النواب ومظاهرات كبيرة عمت الشارع تطالب باستقالة حكومته، وبعد استشارات نيابية أعيد تعيينه رئيسا للوزراء لكنه فشل بتشكيل حكومة جديدة فاعتذر واستمر بمنصبه كرئيس وزراء تصريف العاجل من الأعمال حتى 19 أبريل 2005.

وتولى نجيب ميقاتي رئاسة الحكومة لمدة 91 يوما في الفترة من 19 أبريل 2005 وحتى 19 يوليو 2005.

وتلاه فؤاد السنيورة الذي شغل منصب رئيس الوزراء منذ 19 يوليو 2005 إلى 9 نوفمبر 2009، حيث كان يعتبر من المقربين من رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري حيث شغل عدة مرات منصب وزير للمالية أثناء تولي الحريري رئاسة الوزارة.

وفي 27 يونيو 2009 كلف الرئيس اللبناني ميشال سليمان، سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة الأولى له التي تلت الانتخابات وذلك بعد الاستشارات النيابية وتسميته من قبل 86 نائبا هم كل من نواب تحالف 14 آذار الـ71 ونواب حركة أمل وحزب الطاشناق.

وفي 7 سبتمبر وبعد شهرين ونصف من تكليفه بتشكيل الحكومة قدم إلى رئيس الجمهورية ميشال سليمان تصوراً لتشكيل الحكومة، إلا أن المعارضة رفضت هذه التشكيلة.

وفي 10 سبتمبر أعلن بعد لقاءه رئيس الجمهورية عن اعتذاره عن تشكيل الحكومة.

وفي 16 سبتمبر أعاد رئيس الجمهورية تكليفه بتشكيل الحكومة بعد أن أعاد أكثرية نواب مجلس النواب تسميته لرئاسة الحكومة بالاستشارات النيابية، فقد سماه نواب تحالف 14 آذار الـ71 ونائبي حزب الطاشناق وحصل بذلك على 73 صوتا.

وبعد حوارات ومناقشات ومفاوضات شاقة استطاع أن يعلن عن تشكيل حكومته الأولى بتاريخ 9 نوفمبر 2009.

وعاد نجيب ميقاتي مرة أخرى لتولي الحكومة لنحو 3 سنوات في الفترة بين 13 يونيو 2011 و15 فبراير 2014.

وتولى تمام سلام رئاسة الحكومة في الفترة من 15 فبراير 2014 وحتى 18 ديسمبر 2016، لـ سنتين و307 يوما.

وبعد انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية اللبنانية قام بتكليفِ الحريري رسميا لرئاسة الحكومة وذلكَ في 11 نوفمبر من عام 2016، ونال الحريري 110 صوتاً من نواب البرلمان البالغ عددهم 126 بعد استقالة أحد النواب، وشكل حكومته الثانية بعد 40 يوما من التكليف.