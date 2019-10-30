استقبل المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، القاضي حمود الهتار رئيس المحكمة العليا باليمن الذي حضر لمجلس الدولة لبحث علاقات التعاون القضائي بين المحكمة العليا باليمن ومجلس الدولة المصري، والاستفادة من الخبرات المتميزة لقضاة مجلس الدولة في تطوير أعمال القضاء في الجمهورية اليمنية، وتوقيع برتوكول تعاون بين المحكمة العليا باليمن ومجلس الدولة المصري لتدريب القضاة اليمنيين الذين يعملون بالمحكمة الإدارية.

وصرح مصدر بالمجلس أن رئيس مجلس الدولة رحب بالزيارة الكريمة للقاضي رئيس المحكمة العليا بالجهورية اليمنية وهي دولة عربية شقيقة، ورحب بوضع خبرات مجلس الدولة في مجالات مراجعة التشريعات وإجراء العقود الدولية وحماية المال العام والفتاوى القانونية في جميع المجالات والسوابق القضائية التي أرستها المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري.

وأشار المصدر إلى أن رئيس مجلس الدولة قدّم درع مجلس الدولة للضيف الكبير، ورحب بتقديم الدعم الكامل للزملاء قضاة المحكمة العليا سواء بتدريب القضاة اليمنيين أو تبادل الخبرات معهم في مجال القانون الإداري.

حضر اللقاء من أعضاء المجلس الخاص المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والمستشار حسن شلال نائب رئيس المجلس رئيس محكمة القضاء الإداري والمستشار يحيي خضري نائب رئيس المجلس رئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار أنور خليل نائب رئيس المجلس رئيس قسم التشريع، والمستشار طه محمد عبده كرسوع نائب رئيس المجلس الأمين العام.