لا يجوز إخفاءه.. كل ما تريد معرفته عن الملصق الإلكتروني للسيارات

واصلت وزارة الداخلية تركيب ملصق السيارات الإلكتروني على السيارات بمحافظات الجمهورية، وشرح مصدر أمني أهمية الملصق قائلا إنّها لا تقل عن الالتزام بتعليمات وقوانين المرور التي تحافظ على سلامة المواطن، وعلى السيارة من التعرض للسرقة أو الحوادث دون معرفة مرتكب الجريمة أو الحادثة.

وقال المصدر إنّ وزارة الداخلية بدأت تعميم الملصقات الإلكترونية على كل أنواع السيارات على مستوى محافظات الجمهورية، لضمان تحقيق أعلى معدلات السلامة المرورية، مؤكدا أنّ الاستعانة بالملصق الإلكتروني تأتي ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الجديدة، بإدخال واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في خدمة المواطن وأمنه، ومواكبة طفرة التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة في الفترة الأخيرة، في شتى المجالات، وربط الخدمات الإلكترونية المختلفة المقدمة للمواطن.

وعن طريقة تركيبه ومواعيد التركيب، قال المصدر إنّ صاحب المركبة يتجه لوحدة المرور التابع لها ويطلب تركيب الملصق، ويوضع في مكان محدد بالزجاج الأمامي للسيارة ويحوي مجموعة من البيانات بينها رقم المركبة وبياناتها الكاملة، ويتلف إذا ما حاول أحد نزعه من مكانه، ويستخدم في تطبيقات أخرى مثل سداد رسوم الطرق ورسوم أماكن الانتظار، وتتم قراءة البيانات من خلال الأجهزة الموجودة مع رجال المرور.

وأشار إلى أنّ تركيب الملصق غير مرتبط بموعد ترخيص المركبات، حيث يتجه مالك السيارة إلى وحدة المرور التابع لها لاستخراج الملصق واستخدامه بشكل فوري دون الحاجة للانتظار لموعد ترخيص المركبة.

وعن فوائد الملصق للمواطنين، قال المصدر إنّ من فوائده تسهيل التوصل لبيانات السيارات حال وقوع حوادث طرق، ولتحديد أماكن الكثافات المرورية وتوجيه الخدمات المرورية لها لإعادة تسيير الحركة وسحب الكثافات، من خلال شبكة معلومات وقاعدة بيانات ضخمة مسجل بها كود الملصق وبيانات السيارة بشكل كامل، فضلا عن استخدامه في تحديد أحقية سير المركبة في أي طريق من عدمه، وأنّ الملصق يساعد في التعرف على السيارات المطلوبة أمنيا أو مبلغ بسرقتها، والسيارات منتهية الترخيص فور مرورها من بوابات الكترونية مُثبتة بالطرق، إذ يتمكن أفراد الخدمات الأمنية المعينين بمختلف الطرق من التعرف على السيارة وضبطها في الحال، ما يساعد في تحقيق الانضباط المروري بشكل سريع وفوري.

وأوضح أنّ عددا كبيرا من المواطنين طلبوا تركيب الملصق الإلكتروني على سياراتهم بالفعل في إقبال واضح، وأنّ وزارة الداخلية تواصل مناشدتها لأصحاب المركبات لتعميم تركيب الملصق الإلكتروني لمركباتهم على مستوى الجمهورية، وهو في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق قواعد قانون المرور الجديد على نحو متطور، وأدار حركة المرور إلكترونيا، موضحا أنّ سرعة تعميمه تتيح تحقيق الانضباط والحفاظ على أرواح المواطنين، والتعرف على السيارات المسروقة وتحديد أماكن الكثافات المرورية، ونصح المواطنين بالابتعاد عنها لطرق بديلة.

وأكد المصدر أنّه فيما بعد لا يجوز تسيير المركبة دون الملصق أو إخفاءه أو التلاعب فيه، لأنه يحتوي على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، وأنّ الترخيص سيكون متوقفا على تركيب الملصق الإلكتروني على السيارة.