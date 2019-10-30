فرضت الولايات المتحدة وست دول عربية خليجية، اليوم الأربعاء، عقوبات على 25 "كيانا" مرتبطا بإيران وحزب الله اللبناني الشيعي حليف طهران، الذى تعتبره واشنطن "منظمة إرهابية".

وقالت الخزانة الأمريكية في بيان "إنها العقوبات المشتركة الأهم إلى هذا اليوم" من قبل مركز مكافحة تمويل الإرهاب الذي يضم واشنطن وحلفاءها العرب الستة (السعودية والبحرين والإمارات والكويت وعمان وقطر) والذى أسس في 2017 "بقيادة" الرئيس دونالد ترامب.

وأكدت الخزانة الأمريكية أن "عدة شركات مستهدفة بهذه التدابير تقدم دعما ماليا للباسيج الميليشيات التابعة للحرس الثوري التى يستخدمها النظام منذ زمن لقمع المعارضة في الداخل".

وأعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في البيان أن العقوبات تتزامن مع انتقاله إلى الشرق الأوسط، حيث يأمل في "تعزيز مكافحة تمويل الإرهاب". واعتبر الوزير أن هذه الأعمال "المنسقة لتفكيك الشبكات المالية التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل الإرهاب دليل قوي على وحدة الخليج".

وإضافة إلى الكيانات الـ21 التي تشكل بحسب الخزانة "شبكة واسعة من الشركات التي تقدم دعما ماليا للباسيج"، هناك "أربعة أشخاص على صلة بحزب الله يقودون وينسقون الأنشطة العملانية والمالية والاستخباراتية للحزب في العراق".