غدا.. انقطاع المياه عن جميع عزب "بحري المحمودية" بالإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم، انقطاع وضعف وصول الخدمة إلى جميع عزب بحري المحمودية، غدا.

وأوضح المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب والعضو المنتدب، أنه نظرا لأعمال الصيانة لخط المياه المغذي لعزب خورشيد؛ فإنه سوف تنقطع المياه عن جميع عزب بحري المحمودية من عزبة تحيمر البحرية حتى عزبة شاكر جمال التوفيقية.

وتابع "جابر"، أن المياه ستنقطع غدا في تمام الساعة الـ11 صباحا، على أنه سيجرى فتح المياه فور الانتهاء من الإصلاحات.

وناشد المواطنين والأسر المتأثرة بتدبير احتياجاتهم من المياه، منوها أنه لطلب سيارات مياه يرجى الاتصال على رقم الخط الساخن 125.