اعتبر نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إيلي الفرزلي، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، يمثل صمام الأمان للمسألة المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان، إلى جانب رئيس البلاد ورئيس المجلس النيابي.

وقال الفرزلي، في تصريح عقب لقاء عقده مساء اليوم مع الحريري: "اعتقد أنه لا يوجد خلاف في العمق حيال ما إذا كان الحريري هو الذي يجب أن يتم تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة أم لا، لأنه يمثل أحد أعمدة الوحدة الوطنية والحفاظ على العيش المشترك في لبنان، وأحد مقومات مناعة البلاد في مواجهة التحديات الخارجية".

وأشار إلى أنه يجب أن تحويل الاستقالة وما سبقها من أحداث إلى "شحنة إيجابية" لإعادة إنتاج منطق الدولة بصورة سليمة تأخذ بعين الاعتبار كافة المشاكل التي تسببت في الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

يذكر أن الرئيس اللبناني ميشال عون كان قد أصدر اليوم قرارا باعتبار الحكومة القائمة مستقيلة، وذلك في ضوء كتاب الاستقالة الذي تقدم به الحريري بالأمس، مع تكليفها بتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة الجديدة.

ويتطلب تشكيل حكومة جديدة في لبنان إجراء ما يعرف بـ "الاستشارات النيابية الملزمة" حيث يقوم بمقتضاها أعضاء مجلس النواب بتسمية من يقوم بتشكيل الحكومة، ليصدر في أعقاب ذلك مرسوم رئيس الجمهورية بتكليف الاسم الذي يختاره النواب لرئاسة الوزراء، بإجراء المشاورات اللازمة لتشكيل الحكومة.