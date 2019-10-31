قال اللواء مصطفى سعد، رئيس حي الشرابية، إن عاملا لقي مصرعه إثر انهيار شرفة منزل بنطاق الحي، أثناء ترميمها.

وأضاف "سعد" لـ"الوطن"، أن العقار صادر له قرار إزالة للطابق الأخير مع ترميم باقي العقار.

وأعلن حسن الغندور، رئيس حي الأسمرات، ضبط تشكيل عصابي بنطاق الحي يقوم بسرقة واجهات العمارات من الألوميتال بعمارات الفردوس بلوك 21.

وأضاف "حسن" لـ"الوطن"، أن الحي تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بحدوث حوادث سرقة واجهة العمارات من الألوميتال. وجرى إخطار الرائد محمد السيسي رئيس مباحث الأسمرات والنقيب أحمد إيهاب رئيس نقطة شرطة الأسمرات، وفحصا البلاغ وحددا المتهمين، وفي خلال ساعة تمكن الضباط من ضبط المتهمين.