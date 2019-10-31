تّداول عددًا من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو لمشاجرة بين عدد من الطالبات على أبواب مدرسة "الباحثة" التجارية للثانوية بنات في منطقة إمبابة، حيث ذكر كل من قام بالتعليق أو عمل مشاركة للفيديو بأن المشاجرة كانت بالأسلحة البيضاء، فيما لم تظهر هذه الأسلحة في الفيديو.

وظهر في الفيديو تجمهر عددًا من الطالبات بالمدرسة، مرتدين الزي المدرسي، وسط مشاجرة بين طالبتين لم يتم الوصول إلى هويتهم، أو معرفة تفاصيل الأزمة وسبب التشاجر.

وفسرت إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم "أهل الشرابية والزاوية"، تفاصيل الواقعة، قائلة "هما بنتين اتخنقوا مع بعض والخناقة كبرت بس مش عارفين أيه سبب المشكلة، فالإتنين كلموا مامتهم، فدخلوهم على أساس يحلو الموضوع فجم اتخنقوا هما كمان وشباب تبعهم نطو من علي سور المدرسة ومعاهم سنج ومطاوي ومحدش كان عارف يخرج من المدرسة وبعدين البوليس جه خدهم".