الجيش اللبناني ينفي إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول

نفى الجيش اللبناني، صحة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، من معلومات مفادها إعلان الجيش حالة الطوارىء وحظر التجول في عموم مناطق لبنان.

وأكدت قيادة الجيش اللبناني، في بيان، عدم صحة هذه المعلومات والبيان المصطنع والمنسوب زورا إلى الجيش والذي تضمن هذه المعلومات غير الصحيحة.

ودعا الجيش جميع المواطنين اللبنانيين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات، والتأكد من صحة المعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة، وذلك من خلال البيانات الرسمية التي تصدر عن قيادة الجيش على مواقعها الرسمية على الإنترنت.

ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الجاري سلسلة من المظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لا سيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.

وطالب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، جمهور "تيار المستقبل" الذي يتزعمه، وكافة أنصاره ومؤيديه بالامتناع كليا عن النزول إلى الشوارع في مسيرات لإظهار الدعم له.

ودعا الحريري في تصريح مساء اليوم، جميع أنصاره وداعميه وجمهور تيار المستقبل، إلى التزام التعاون مع الجيش اللبناني وجهاز قوى الأمن الداخلي "الشرطة" والحفاظ على الهدوء، مشددا على أن منع أي انزلاق إلى الاستفزازات هو مهمة الجميع في البلاد.

وكانت مسيرات كبيرة بالسيارات والدراجات النارية وتضم أشخاصا يؤيدون الحريري، قد جابت شوارع العاصمة بيروت، مرددين الهتافات الداعمة له، ورفعوا أعلام لبنان وتيار المستقبل، مؤكدين رفضهم القاطع تحميله وحده تبعات التدهور الاقتصادي والمعيشي في البلاد.