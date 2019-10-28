محاكمة راجح وأبو بكر البغدادي.. أبرز تريندات جوجل مصر

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محاكمة راجح اليوم

يواصل الآلاف متابعة قضية مقتل الطالب محمود البنا والمعروفة إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة" على يد محمد راجح و3 آخرين، أمام محكمة جنايات الطفل، حيث انعقدت ثاني جلسات محاكماتهم، أمس الأحد، وأُجِّلَ نظرها إلى جلسة 17 نوفمبر، للمرافعات.

وشهدت المحاكمة وتيرة سريعة من الأحداث بدأت بـ"ستوري" على فيس بوك وتحولت إلى قضية رأي عام.

لحظة بلحظة.. ثاني جلسات محاكمة محمد راجح في قضية شهيد الشهامة

"هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة طعنة وجهت إلى فخذ محمود البنا، أدت إلى نزيف غزيز، لوجود شرايين حيوية في منطقة الفخذ، ما أدى إلى وفاته في الحال".. جاء هذا بحسب خبراء جنائيين، تعليقا على شهادة الطبيب الشرعي، بأن إصابة المجني عليه بطعنة في الفخذ الأيسر، هي السبب الرئيسي في وفاته على يد محمد راجح، وذلك خلال الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين بقتل محمود البنا، أمس.

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قال عبد العزيز نصير، محامي الشاب محمود البنا، إنه تمنى أن تكون الجلسة الثانية من محاكمة القتلة الأربعة، علنية، حتى يرى العالم، ويخرس "أصحاب الهوى"، ويؤمنوا أن مصر فيها قضاء محترم، يراعي كل الضمانات الخاصة بالمحاكمة الجنائية.

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ابو بكر البغدادي

لاقى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، قضاء الولايات المتحدة على أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، صدى عالمي كبير، حيث أمد أن قتل "البغدادي" كان الأولوية الأولى لإدارته.

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ذكر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن القيادي الداعشي عبد الله قرداش، هو من سيتولى خلافة أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي، والذي ترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن مقتله في غارة أمريكية بسوريا.

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