تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أهمية مشاركة شركات القوات المسلحة في طروحات البورصة، قائلا: "الطروحات اللي الدولة المصرية بتجهز لطرحها في البورصة، لابد يكون في فرصة منها لشركات القوات المسلحة، لازم الشركات دي تدخل البورصة، ويكون فرصة للمصريين يكون ليهم أسهم في هذه الشركات، وبالطريقة دي نكون فتحنا باب المشاركة للشعب المصري والمجتمع في هذه الشركات".

وأضاف السيسي: "شركات قطاع الأعمال وشركات القوات المسلحة لازم يدوا فرصوا للمصريين إنهم يكونوا موجودين بأسهم، وإحنا شغالين في الموضوع ده بقالنا 3 سنين، لكن موضوع الطرح في البورصة له إجراءات كتير، ولسه منزلش الحجم المناسب".

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي مشروعي مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، ومصنع فوق أكسيد الهيدروجين تركيز 50%، وهو الأول من نوعه بجمهورية مصر العربية، التابعين لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بمنطقة أبورواش في محافظة الجيزة

وأنشئت شركة النصر للكيماويات الوسيطة عام 1972، وتعد شركة النصر للكيماويات أحد أهم قلاع مصر الوطنية، وشهدت تطورا غير مسبوقا خلال السنوات الماضية،

ويعد مصنع إنتاج غاز فوق أكسيد الهيدروجين الأول من نوعه في مصر، وينتج المصنع 23 ألف طن سنويا، وسيتم تصدير فائض إلى الخارج، كما توفر المصانع الجديدة 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة إضافة إلى 4 آلاف فرصة عمل مباشرة.