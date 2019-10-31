تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أعداء مصر، خلال افتتاحه مشروعي مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، ومصنع فوق أكسيد الهيدروجين تركيز 50%، وهو الأول من نوعه بجمهورية مصر العربية، التابعين لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بمنطقة أبورواش فى محافظة الجيزة.

وقال السيسي: "هما في حالة عداء مستمرة ولن تنتهي، لو عاوزين تقولو إنهم أهل إفك قولوا، أهل شر قولوا، زي ما انتوا عاوزين، وبقولكم الكلام ده عشان كل من يعمل في مصر يعمل أكتر، كله يتحرك أكتر، ولا تهتزوا بكل اللي بيتقال وبيتعمل ده".

وأكد الرئيس: "الشعب المصري واعي أوي ومنتبه أوي لكل اللي بيتعمل ده، ولكن بنأكد في كل مناسبة".

وأنشئت شركة النصر للكيماويات الوسيطة عام 1972، وتعد شركة النصر للكيماويات، أحد أهم قلاع مصر الوطنية، وشهدت تطورا غير مسبوق خلال السنوات الماضية، بينما يعد مصنع إنتاج غاز فوق أكسيد الهيدروجين الأول من نوعه فى مصر، ينتج 23 ألف طن سنويا، ويتم تصدير فائض إلى الخارج، كما توفر المصانع الجديدة 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة، و4 آلاف فرصة عمل مباشرة.