قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس مستقر خريفي على شمال وجنوب البلاد.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، في برنامج "8 الصبح"، على فضائية "Dmc"، أن فترات الليل تشهد نوعا من البرودة في الساعات المتأخرة حتى الصباح، مؤكدا على ضرورة متابعة النشرة الجوية لمعرفة تقلبات الطقس الواردة في النصف الثاني من الخريف.

وتابع: نتيجة استقرار الأحوال الجوية، تتكون شبورة مائية تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية إلى محافظات الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية، مشددا على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة واتباع تعليمات المرور .

وتابع أنه من الممكن أن تشهد السواحل الشمالية يومي السبت والأحد المقبلين، أمطارا خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية خاصة السواحل الشمالية الغربية، موضحا أن مناطق شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان تتمتع بأجواء جيدة.

وأوضح أن الملاحة البحرية في البحر المتوسط تسمح بكافة أعمال الملاحة، أما البحر الأحمر وخليج السويس فيشهدان نشاطا للرياح الأمر الذي يعوق عملية الملاحة البحرية في بعض الأماكن.