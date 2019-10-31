شهد الطريق الفرعي " كفرششتا – العجيزية " بمركز زفتى بمحافظة الغربية اليوم، واقعة مصرع شخصين وإصابة 4 أخرين في حادث تصادم 3 سيارات ملاكي ودراجة نارية، وتم نقل كافة المصابين إلى طوارىء مستشفي زفتى العام لإسعافهم .

كان اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة عن وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات ملاكي ودراجة نارية بطريق ششتا – العجيزية بدائرة مركز زفتى .

انتقلت القيادات الأمنية برئاسة العقيد أحمد خيري جعيصه رئيس مباحث مركز زفتى والسنطة، والرائد محمد العرنوسي رئيس مباحث مركز زفتى وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف لنقل المصابين والضحايا إلي طوارىء مستشفي زفتى لإسعافهم .

أوصي مدير الأمن بتعجيل رفع أثار الحادث من الطريق.وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى أمرت بسماع أقوال المصابين وشهود عيان الحادث .