شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، افتتاح أعمال تطوير مصنع "بسكو مصر" التابع لشركة "كيللوج العالمية" الرائدة فى إنتاج الحبوب والمنتجات الغذائية، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، المستشار محمد عبدالوهاب القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وستيفن كاهيلين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "كيللوج العالمية".

وخلال تفقده أعمال مصنع "بسكو مصر"، أشاد رئيس الوزراء بنجاح الشركة فى مصر فى مجال الأغذية، مشيرا إلى أنّ الحكومة عملت على تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين لضخ المزيد والتوسع في استثماراتهم بمصر، كما تعمل على إزالة أي عقبات أو تحديات قد تواجه المستثمرين.

وأشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلى أنّ الشركة من خلال توسعاتها الجديدة، ستستفيد من الحوافز التي نص عليها قانون الاستثمار بعد التعديلات الأخيرة عليه.

وأوضحت الوزيرة أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مشاركة أوسع من القطاع الخاص في المشروعات، وهو ما تم ترجمته من خلال الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة على أرض الواقع بإتاحة الاراضي أمام المستثمرين والتعديلات التشريعية التي تمت، وما تضمنته من تيسيرات لهم، والتوسع في بناء مراكز خدمات المستثمرين وإنشاء مناطق حرة واستثمارية جديدة، والعمل على تطوير القائم منها، وتدشين خريطة متكاملة تضم المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة في جميع محافظات مصر، إضافة للحوافز المقدمة لجذب المزيد من الاستثمارات وفق ما نص عليه قانون الاستثمار وتعديلاته الأخيرة.

وأكدت الوزيرة مواصلة الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية لتهيئة مناخ جاذب للمستثمرين من خلال تيسير عملهم بالسوق المصري، واستمرار العمل على ميكنة الخدمات المقدمة لهم، مضيفة أنّ مضي مصر قدما في تنفيذ الإصلاحات، جعلها موضع إشادة المؤسسات الدولية المعنية، وهي شهادات تؤكد الثقة فيما تم اتخاذه من إجراءات.

من جانبها، أعلنت شركة "كيللوج" بمناسبة مرور 5 سنوات من نجاحها ونموها المتواصل في السوق المصري، عن توسعات جديدة بقيمة 3.6 مليار جنيه، مشيرة إلى أنّه خلال السنوات الخمس الماضية ضخت الشركة استثمارات وصلت لنحو 7.2 مليار جنيه.

وقال ستيفن كاهيلين رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لشركة "كيللوج العالمية" إنّ مصر من الأسواق التي تحقق نموا كبيرا وتتمتع باقتصاد قوي، كما نفخر بمكانة السوق المصري وأهميته لعملياتنا التشغيلية في المنطقة والعالم، ولهذا نتطلع لمواصلة مسيرة الاستثمار في مصر وتعميق شراكاتنا الاستراتيجية طويلة الأجل في هذا السوق المحوري، بما يعمل على خلق المزيد من فرص العمل، حيث نطمح في تقديم منتجاتنا الغذائية لكل المصريين وأسرهم على مدار سنوات طويلة قادمة.

وأكد كاهيلين أنّ الشركة تتطلع لزيادة استثماراتها خلال السنوات الخمس المقبلة في السوق المحلي بمصر، وإطلاق خطوط إنتاج جديدة لتلبية احتياجات المستهلكين ودعم القطاع الصناعي المصري والاقتصاد الوطني، مع خلق المزيد من فرص العمل للشباب المصري.

وأوضح أنّ الشركة بنت شراكة مع مجموعة "تولارم"، وأطلقت مصنعا لإنتاج النودلز باستثمارات وصلت إلى 810 ملايين جنيه خلال المرحلتين الأولى والثانية من المشروع.

وفي الوقت ذاته، تصل الاستثمارات الإجمالية المقدّرة لمشروع "كيللوج نودلز" لـ2.7 مليار جنيه، ما سيترتب عليه خلق نحو 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري، ضمن أكثر من 4000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة توفرها "كيللوج" في كافة منشآتها الإنتاجية ومركز المبيعات ومكتبها الرئيسي بالسوق المصري حاليا، لذا فإن من المتوقع أن يصبح مصنع "كيللوج نودلز" من أكبر مصانع النودلز في المنطقة، بهدف تلبية الطلب في السوق المحلية الذي سيصبح بدوره مركزا إقليميا للتصدير لدول المنطقة.

وذكر أن التوسع في الأسواق الناشئة يمثل أحد أهم المجالات التي تركز عليها شركة "كيللوج"، وبناءً عليه، فقد زاد حجم أعمال الشركة في الأسواق الناشئة بنسبة 80% عام 2017 مقارنة بالأعوام الخمس السابقة على ذلك، وقد كان الاستحواذ على شركتي "بسكو مصر" و"ماس فوود" في مصر من أهم عمليات الاستحواذ للشركة، وهو ما ساهم بشكل رئيسي في تحقيق هذا النمو الاستثنائي لأعمالنا.

من جانبه، قال المهندس عمرو فرغل الرئيس الإقليمي لشركة "كيللوج" لمنطقة آسيا الباسيفيكية وأفريقيا والشرق الأوسط، إنّ الاحتفال بمرور 5 أعوام على الوجود الناجح لشركة "كيللوج" بالسوق المصرية، يُعد شهادة للجهود المشرفة والالتزام المتواصل لأسرة العاملين في "كيللوج مصر" بتحقيق النمو لأعمال الشركة في هذه السوق المحورية، وهو ما اقترن أيضا بجهود برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة المصرية من أجل دعم الاستثمارات المباشرة في البلاد وتقوية الاقتصاد المصري بما يدعم خططنا الطموحة في تعزيز مكانة مصر كمحرك رئيسي للنمو والازدهار الاقتصادي في المنطقة.

وأوضح أنه إضافة لاستثمارات الشركة فهي لها مساهمات في مجال مبادرات المسؤولية الاجتماعية ففي مصر، تبرعت الشركة بأكثر من 450 طنًا من البسكويت للمواطنين الأكثر احتياجا خلال عام 2019، وتتعاون "كيللوج" مع بنك الشفاء المصري؛ لتوفير وجبات غذائية لنزلاء بيوت المسنين في مصر، كما تتعاون مع 500 مزارع مصري لدمج منتجاتهم ضمن سلاسل التوريد الخاصة بالشركة، وهو ما ساعد هؤلاء المزارعين على زيادة حجم المحصول بنسبة 30%.