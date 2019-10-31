أكدت الدكتورة إيناس شلتوت أستاذ أمراض السكر والغدد بكلية طب قصر العيني، ورئيس المؤتمر السنوي الرابع عشر للجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم، إن مرض السكر يعتبر من أكثر الأمراض انتشارا في العالم وبالذات دول منطقة الشرق الأوسط، وبالتحديد في مصر، حيث اقتحم مرض السكر حياة أكثر من 435 مليون مصاب في العالم، و38 مليون شخص في منطقة شرق المتوسط وشمال أفريقيا وأكثر من ثمانية ملايين مصاب في مصر ويليها في المنطقة من حيث العدد باكستان سبعة ملايين، يليها إيران، حيث يصل عدد المصابين بالسكر إلى خمسة ملايين شخص.

وأضافت خلال المؤتمر: أما من حيث نسبة الإصابة في البالغين فوق سن العشرين فتصل نسبة الإصابة في المملكة العربية السعودية إلى 17.8% وتليها مصر والإمارات العربية المتحدة، حيث تصل نسبة الإصابة فيهما إلى 17.3%.

وقالت: تأتي تلك الأرقام طبقا للإحصائيات التي أصدرها الإتحاد الفيدرالي الدولي للسكر بنهاية عام 2018 ومن المنتظر إعلام الأرقام الجديدة خلال أكبر تجمع عالمي للجمعيات العامة في مجال السكر في أوائل ديسمبر المقبل في كوريا الجنوبية.

وأشارت إلى أن خطورة مرض السكر تأتي من أنه يؤدي إلى العديد من المضاعفات على جميع الأجهزة بالجسم مثل القلب والكلى والعين والأعصاب والكبد والأوعية الدموية وبالتالي قد يؤثر سلبا على حياة المصاب به إذا لم يهتم بضبط معدل السكر من بداية الإصابة.

ويعد مؤتمر الجمعية العربية لدراسة السكر والميتابوليزم، عضو الاتحاد الفيدرالي الدولي من أهم المؤتمرات في المجال الطبي، حيث يصل عدد الحاضرين من مصر والدول العربية والأجنبية إلى ثلاثة آلاف طبيب ويشارك في المؤتمر هذا العام أساتذة من أمريكا والولايات المتحدة وبريطانيا واليونان وإيطاليا وفرنسا والدنمارك وكرواتيا ومقدونيا وبولندا وروسيا وألبانيا وكوريا والبرتغال والإمارات العربية المتحدة والكويت والمغرب وسوريا والبحرين.

ويفتتح المؤتمر البروفيسور نام هان شو رئيس الإتحاد الفيدرالي الدولي للسكر والبروفيسور شهناز كرادينيس رئيسه الاتحاد الفيدرالي الأوروبي ويشارك في البرنامج العلمي الأستاذة من كليات الطب من جميع الجامعات المصرية.