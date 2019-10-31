السبت.. قافلة طبية بمستشفى طور سيناء

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بجنوب سيناء عن انطلاق قافلة طبية تابعة لجامعة الزقازيق والأزهر وقناة السويس وعين شمس ومعهد القلب بمستشفى طور سيناء اعتبارا من السبت الموافق 2 نوفمبر وحتى الخميس الموافق ٧ نوفمبر .

وقال الدكتور خالد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة، إن إيفاد القافلة جاء وفقا لبروتوكولات التعاون الموقع بين المحافظة وطب الزقازيق والأزهر وقناة السويس وعين شمس ومعهد القلب لسد العجز في التخصصات الطبية بالمحافظة.

وأضاف أن القافلة تضم 19 تخصص طبى هم : النساء والتوليد- والسكر- والغدد الصماء - والأمراض الصدرية- والروماتيزم والتأهيل الطبي– والتحاليل الطبية ميكروبيولوجي- والجلدية- والتحاليل الطبية باثولوجي - وجراحة العيون- والمسالك البولية- والأطفال- وأمراض الباطنة- ومخ وأعصاب- وجراحة عامة- وباطنة عامة والتخدير- والرعاية المركزة - وجراحة القلب- وأمراض القلب.

وأكد أنه سيجرى توقيع الكشف وإجراء كافة الجراحات والفحوصات الطبية اللازمة لجميع المرضي بالعيادات الخارجية والأقسام الداخلية بداية من الساعة التاسعة صباحا وحتي الواحدة ظهرا ومن الخامسة مساء وحتي الثامنة مساء.