خالد الجندي: "جسم الإنسان مش ميكروباص عشان الجن يدخل فيه"

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن دخول الجن لجسم الإنسان حديث يقوله البعض بدون دليل، وهذا كلام فارغ: "جسم الإنسان مش ميكروباص الجن هيدخل فيه"، وذلك خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC".

وأضاف "الجندي"، أن هناك شخص ممن يدعون العلاج بالقرآن الكريم، أبلغه أن هناك سيدة كان راكبها 100 جني، وتمكن من إخراجهم منها، مستطردا: "أنا مش هممني إنها لبسها جن، ولا إنه نجح يخرجهم منها، ما أهمني هو كيف تمكن من عد الجن الذي لبسها".

وأوضح أن من يفهم أن هناك علاقة ظرفية بين الإنسان والجن الذي يلبسه لديه خلل في اللغة.