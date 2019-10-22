قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، إن هناك انخفاضا حقيقيا في أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق المصرية، وهو الأمر الذي يشعر به المواطن حاليا.

وأضاف "الزينى"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم"، والذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، والمذاع على فضائية "ON E"، الاثنين، أن ارتفاع سعر الأسمنت ووصوله لـ1300 جنيه للطن العام الماضي كان بسبب توقف إنتاج مصنعين في سيناء، بخلاف استغلال التجار، موضحا أن هناك إنتاجا يوميا يصل لـ 22 ألف طن بعد افتتاح أكبر مجمع للأسمنت والرخام والجرانيت في بنى سويف؛ والذي أنشئ في أقل من 22 شهرا.

وأكد رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، انخفاض أسعار الحديد إلى أكثر من ألف جنيه؛ حتى وصل سعر الطن لـ10500 جنيه للمرة الأولى بعام 2019، مشيرا إلى أن الدولة تجابه ارتفاع الأسعار من خلال زيادة الإنتاج والمعروض من السلع.