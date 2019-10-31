وافق الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، على التسوية والترقية لحوالي 1100 موظف من الموظفين الحاصلين على المؤهل الأعلى أثناء الخدمة من كافة الفئات ومختلف أنواع المؤهلات، طبقاً للمادة 189 بالقانون 81 لسنة 2016 حيث رفعها للتنظيم والإدارة، وجرى مراجعتها، واعتمادها من المحافظ كمال شاروبيم.

وقال مكي، في تصريح صحفي، إن المستفيدين من التسويات من كافة الفئات (تنمية إدارية، أخصائي تمريض، باحث شئون قانونية، العلوم التطبيقية، الإعلام، بكالوريوس زراعة، ليسانس آداب، بكالوريوس تجارة، تقنيين) وجار اتخاذ اللازم، وفي انتظار الموافقة لباقي الموظفين، وذلك عقب استيفائهم لشروط التسوية.

ووجه مكي الشكر للجنة شئون إدارة الموارد البشرية على الجهد المبذول في تذليل العقبات والصعاب لإنهاء كشوف التسويات للحاصلين على المؤهل الأعلى.

وأوضح أن الدولة تحرص على حصول جميع العاملين على كافة مستحقاتهم وتسوية حالتهم الوظيفية، وذلك وفقاً لأعلى مؤهل حصلوا عليه أثناء الخدمة، طالبا من جميع العاملين عدم الانصياع وراء الشائعات التي تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وتؤثر على استقرار الوطن.