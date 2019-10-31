أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن توقيع غرامة قدرها 12 مليون جنيه نظرا لحدوث أعطال جسيمة في شبكة "we" أمس.

وقال الجهاز في بيان، قبل قليل، أنه نظرًا لحدوث أعطال جسيمة بشبكة "we" للمحمول أثرت على خدمات الاتصالات لعدة ساعات عن قطاع من عملاء الشركة في عدد من المناطق أمس الأربعاء، وحيث أن ما سبق يعتبر أعطال جسيمة ومخالف للتراخيص والاتفاقيات المبرمة مع شركة "we" للمحمول، وعليه فقد تابع الجهاز القومي المشكلة مع شركة للمحمول، والتي قدمت بدورها تقريرا مفصلا عن المشكلة وأسبابها، والإجراءات التي جرى اتخاذها، وقرر الجهاز القومي بتوقيع عقوبة مالية على الشركة قدرها 12 مليون جنيه مصري، وأن يجرى السداد خلال سبعة أيام من تاريخه، وذلك تطبيقا للبند رقم 18 في التراخيص الممنوحة للشركة، والخاص بمستوى جودة الخدمة.

وتابع البيان: "وقد راعى الجهاز عند تحديد قيمة الجزاء المالي مجموعة من العوامل أهمها عدد المشتركين المتأثرين بانقطاع الخدمة، والمدة الزمنية للعطل، وعدد المناطق المتضررة".

وكان الجهاز قرر في يونيو الماضي، وفي سابقة هي الأولى من نوعها، توقيع غرامة مالية على شركة فودافون مصر قدرها 10 ملايين جنيه جراء انقطاع خدمات الاتصالات مساء يوم 3 يونيو 2019 قبيل عيد الفطر المبارك لعدة ساعات عن عدد كبير من عملاء الشركة في عدة مناطق؛ وذلك تطبيقا للبند رقم 18 في التراخيص الممنوحة للشركة، والخاص بمستوى جودة الخدمة.

كما أكد الجهاز على ضرورة تعويض المشتركين المتضررين من هذا الانقطاع، وموافاة الجهاز بآليات التعامل مستقبلا في حالة تكرار .