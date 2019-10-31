أعلنت الشركة المصرية للاتصالات we، عن منح عملائها 1000 دقيقة و2 جيجا إنترنت مجاني لمدة ثلاث أيام، تعويضًا عن العطل الفني الذي حدث بالشبكة أمس.

وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق عن تعويض جميع عملائها المتأثرين من الانقطاع عن كامل مدة توقف الخدمة، وقدمت اعتذارًا للمشتركين بجميع مناطق الجمهورية.

ونجحت الشركة المصرية للاتصالات، في استعادة خدمات المحمول بشكل كامل على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بعد العطل المفاجئ الذي تسبب في تأثر خدمات المحمول بشكل جزئي في بعض مناطق الجمهورية ظهر أمس، ويصل عملاء شبكة we إلى 4 ملايين عميل.

فيما أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن توقيع غرامة قدرها 12 مليون جنيه نظرا لحدوث أعطال جسيمة في شبكة "we" أمس.

وقال الجهاز في بيان، قبل قليل، أنه نظرًا لحدوث أعطال جسيمة بشبكة "we" للمحمول أثرت على خدمات الاتصالات لعدة ساعات عن قطاع من عملاء الشركة في عدد من المناطق أمس الأربعاء، وحيث أن ما سبق يعتبر أعطال جسيمة ومخالف للتراخيص والاتفاقيات المبرمة مع شركة "we" للمحمول، وعليه فقد تابع الجهاز القومي المشكلة مع شركة للمحمول، والتي قدمت بدورها تقريرا مفصلا عن المشكلة وأسبابها، والإجراءات التي جرى اتخاذها، وقرر الجهاز القومي بتوقيع عقوبة مالية على الشركة قدرها 12 مليون جنيه مصري، وأن يجرى السداد خلال سبعة أيام من تاريخه، وذلك تطبيقا للبند رقم 18 في التراخيص الممنوحة للشركة، والخاص بمستوى جودة الخدمة.