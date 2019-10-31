عرضت غرفة الأخبار في فضائية "إكسترا نيوز" تقريرا حول الانهيارات المتتالية، التي تعصف بالاقتصاد التركي في الوقت الحالي.

وذكر التقرير، أن الاقتصاد التركي يسير بوتيرة ثابتة للانهيار في ظل استمرار سياسات نظام أردوغان الفاشلة على مستوى الداخل والخارج، وأحدث حلقة في مسلسل تدهور اقتصاد أنقرة كشفته بيانات رسمية بشأن ارتفاع عجز الميزان النقدي في تركيا بنحو 117% خلال عام 2018 ليسجل 81 مليارا و700 مليون ليرة مقارنة بـ37 مليارا و600 مليون ليرة في عام 2017.

وأضاف التقرير أن ارتفاع هذا العجز أحد صوره هي تحويلات الأصول غير المالية للخارج وتراجع تدفق العملات الأجنبية النابعة من الأنشطة المالية، وبينما يحاول نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تخفيف ضغط السحب على الاحتياطي النقدي لبلاده من العملة الصعبة عبر استخدام الليرة التركية في إجراء التعاملات التجارية البينية مع موسكو.

ووجه البنك المركزي الروسي صفعة إلى أنقرة بعدما كشف أن أكثر من 83% من المدفوعات بين البلدين تمت بالدولار الأمريكي دون اجراء أي معاملات بالليرة.