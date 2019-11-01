ربحت البورصة المصرية خلال تعاملات الشهر الجاري نحو 12.3 مليار جنيه، ليبلغ رأسمالها السوقي نحو 727.7 مليار جنيه مقابل 715.4 مليار جنيه خلال الشهر الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 1.7%.

وأظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية، ارتفاع مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.11% ليصل لمستوى 14558.02 نقطة، فيما كان الارتفاع أكثر حدة على صعيد الأسهم المتوسطة حيث صعد مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 3.63%، ليصل لمستوى 539.27 نقطة، كما زاد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنحو 3.14% ليصل إلى مستوى 1436.86 نقطة.

وأشار التقرير إلى انخفاض أحجام قيم التداولات خلال الشهر الجاري لتصل إلى نحو 44.2 مليار جنيه من خلال تداول 5.549 مليار ورقة منفذة على 471 ألف عملية، مقارنة بقيم تداول بلغت 54.8 مليار جنيه من خلال تداول 4.953 مليار ورقة منفذة على 532 ألف عملية خلال الشهر الماضي، وأضاف أن سوق الأسهم استحوذت على 35.42% من إجمالي قيم التدولات داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على 64.58% خلال الشهر.

ولفت التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 73.8% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.1%، والعرب على 8.1%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وأضاف أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 196.2 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بلغ 40.6 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

جدير بالذكر أن تعاملات المصريين استحوذت على 67% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 24%، واستحوذ العرب على 9 %، وسجلت تعاملات الأجانب صافي بيع بلغ 1.979 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع 520.5 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.