استهلت الفنانة التونسية درة، حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم"، الذي يُعرض على شاشة "cbc"، بتوجيه الشكر لجمهور البرنامج الذي استقبلها بتصفيق وترحاب حاد، حيث قالت "الله .. إيه الجمهور الحلو ده، بجد حلوين أوي فيه ابتسامات حلوة على وشوشهم، أنا عاوزه أشوفكم كل يوم".

وتحدثت "درة"، عن شخصية "حبيبة" في مسلسلها الجديد "بلا دليل"، حيث إن شخصيتها في المسلسل مليئة بالتناقضات التي تجعل تجسيد الشخصية في غاية الصعوبة والمتعة في التمثيل، كما ذكرت أن المسلسل جذبها لأنه مختلف عن كل الأدوار التي قدمتها خاصة أنها محور الأحداث في المسلسل.

وتابعت: "أنا مكنتش ناوية أعمل أي مسلسلات الفترة دي بس المسلسل شدني جامد، حبيبة في المسلسل فيها أناقة وجمال وفي نفس الوقت انكسار، وفيه جريمة قتل في المسلسل"، لترد عليها منى الشاذلي: "انتي اللي ارتكبتي الجريمة دي"، لترد درة ضاحكة :" ده شكل واحدة تقتل برضوا، انتي شايفة إني أقدر أقتل حد".