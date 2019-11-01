طبيب بمستشفى قويسنا العام يتهم ربة منزل وابنها بالاعتداء عليه

تبلغ لمركز شرطة قويسنا بالمنوفية من الخدمات الأمنية المعينة بمستشفى قويسنا العام بإصابة "طبيب عظام بذات المستشفى" إثر تعدي آخرين عليه.

على الفور تم الانتقال وبسؤال "الطبيب" اتهم شخصين (ربة منزل – نجلها "طالب" ، مقيمان بدائرة المركز) بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته إثر مشادة كلامية بينهم أثناء توقيع الكشف الطبى على "زوج الأولى" المصاب باشتباه فى جلطة.

بسؤال المشكو فى حقهما اعترفا بالواقعة، وأرجعا ذلك لعدم قيام الطبيب بإدخال المريض غرفة العناية المركزة بدعوى عدم وجود أماكن شاغرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.