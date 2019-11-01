تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للشاب الراحل محمد عيد، ضحية تذكرة القطار، وهو يمدح النبي صلى الله عليه وسلم.

ويظهر في الفيديو الشاب الراحل وهو يتغنى في النبي قائلًا: صلى جميع الأنبياء مسلمين في القدس.. وطار وراه الحجر وشوفوه.. ده طلع لأول سما.. جبريل وكان وياه.. جبريل خبط بباب السما.. الملايكة سألوه على اللى معاه.. قالهم افتحوا معايا حبيب ربنا محمد بن عبد الله..

لما أراد ربنا للكون يا ناس يهديه.. ده في يوم ميلاد الحبيب النبي وأمه حامل فيه ..هلت بشاير النبي والأمة فرحت بيه ..دخلت الدايات على أم الحبيب النبي وقالوا لها إيه شفتيه ..قالت بحق الإله لما حملت فيه ولا شوفت لحظة ألم وكنت بحلم بيه.. وكنت وأنا نايمة بشم ريحة المسك جاية من عنديه ..وقبل ما أوضع محمد سمعت هاتف ناداني وقالي ..يا أم النبي ما تصلوا على اللي اتولد رافع لربه يديه..

ورحل محمد عيد بعدما أجبره كمساري القطار هو وزميله على النزول من القطار أثناء سيره في قرية الدفرة بطنطا، لعدم امتلاكهما لتذكرة الركوب أو دفعهما قيمتها، ولقي محمد مصرعه فور نزوله بينما أصيب زميله إصابات بالغة.

وكانت نيابة مركز طنطا، قررت حبس المتهم 4 أيام، في واقعة قفز الشابين من القطار رقم 934 مكيف الإسكندرية – الأقصر، وقررت سماع أقوال ضباط المباحث حول الواقعة، وندب خبراء من سكك حديد مصر لتحديد سرعة القطار، وأيضا سائق القطار وسفري القطار من أجل معرفة تهدئة القطار في مكان الواقعة من عدمه، وفتح باب العربة.