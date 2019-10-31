بدأ بذكرى النصر وانتهى بكارثة القطار.. أبرز أحداث شهر أكتوبر

شهر عظيم، عرف بانتصاراته التي لا تُنسى، فكلما حل أكتوبر تذكر الجميع ذكرى انتصار القوات المسلحة في السادس من هذا الشهر عام 1973، كما أنه عادة ما تمر به أحداث تؤثر في الشارع المصري، وتصبح محل الحديث بين الناس، وهو ما حمله الشهر بين طياته هذا العام. وتستعرض "الوطن" أبرز وقائع شهر أكتوبر الجاري:

1- انتصار أكتوبر

الاحتفال بانتصار أكتوبر هذا العام جاء مختلفًا، حيث عرضت القنوات المصرية فيلم "الممر" بالمجان على شاشة التليفزيون، والذي رصد فترة لم تتحدث عنها الغالبية العظمى من الأعمال الوطنية، وهي "حرب الاستنزاف، وغليان الشارع المصري، وعلاقة الشعب بالجيش".

2- مقتل البنا على يد راجح

بداية القصة تعود ليوم 10 أكتوبر، حيث وقع حادث تحرش بفتاة في مدينة تلا بالمنوفية، حينما تعمد م.راجح مضايقة إحدى الفتيات هناك، فتصدى له محمود البنا بطريقة مهذبة، وبعدها كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي منشورًا ينتقد فيه الأول على ما فعله تجاه الفتاة.

نار الانتقام اشتعلت داخل قلب راجح الذي توعد "البنا"، وعقد النية مع زملائه على الاعتداء على "شهيد الشهامة"، فحاول الفتى الهروب منهم قبل أن يلحقوا به ويسدد له راجح عدة طعنات أودت بحياته.

3- حريق كنيسة مارجرجس

وفي يوم 13 أكتوبر، اندلع حريقًا هائلًا داخل كنيسة مار جرجس بدائرة قسم حلوان، وجرى الدفع بـ10 سيارات إطفاء و4 سيارات إسعاف، للسيطرة على الحريق، ولا يوجد خسائر في الأرواح، حسبما قال مصدر أمني في مديرية أمن القاهرة.

وظل التساؤل قائما حول أسباب الحريق، حيث قال القس بشارة راعي كنيسة مار جرجس أن أسباب الحريق لا تزال غامضة، فيما رجح شهود عيان أن ماسا كهربائيا خلف الحريق.

4- وفاة طلعت زكريا

وتوفى الفنان طلعت زكريا، يوم الثلاثاء 8 أكتوبر، عن عمر ناهز 59 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.

5- توابع الأمطار

أمطار غزيرة، وشوارع تغطيها المياه وحالات وفاة وإعلان تعطيل الدراسة وزحام مروري.. تلك كانت صورة الأجواء في مصر خلال أيام 23، 24، 25 من أكتوبر الحالي.

وجاءت توابع الأمطار بوفاة 9 أشخاص، منهم من مات بالصعق الكهربائي لعمدان الإنارة، أو حوادث طرق بسبب غرق الشوارع، بالإضافة لإصابة العديد من المواطنين، وإغلاق المدارس أكثر من يوم، وإعلان الحكومة عن إجازة رسمية في البلاد.

6- وفاة قاسم الدالي

توفي الفنان قاسم الدالي، يوم الجمعة 25 أكتوبر، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 75 عاما.

7- حادث القطار

واقعة محزنة هزت الشارع المصري وأثارت غضب الكثيرين، دارت كواليسها داخل قطار طنطا، في الـ28 من الشهر الجاري، حينما أجبر "الكمساري" شابين على القفز خارج القطار، ليلقى أحدهما محمد عيد- المعروف إعلاميا بـ "شهيد التذكرة"- مصرعه على الفور، فيما دخل الآخر المستشفى بعد تعرضه لإصابات كبيرة.

8- حريق حديقة الحيوان

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق محدود في شجرة بحديقة الحيوان، أمس الأربعاء، إثر ماس كهربائي من الأسلاك المجاور لتلك الشجرة.

ونشب الحريق بسور نباتي تاريخي من نبات "الجهنمي" وطوله 6 أمتار، أمام بيت الشامبانزي، ويحيط بالمكتب الفني للحديقة، فيما لم تصل النيران إلى بيوت الحيوانات، كما أن الحماية المدنية سيطرت على النيران قبل امتدادها إلى أشجار أخرى