أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم، مقتل جندي تركي، وإصابة 6 آخرين، إثر انفجار لغم أرضي مصنوع يدويا شمال سوريا.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، "أن لغما أرضيا انفجر، أمس، كان قد تم زرعه بمنطقة عملية شمال سوريا، ما أسفر عن مقتل جندي، وإصابة 6 آخرين.

ويشن الجيش التركي عدوانا على شمال سوريا، وتقول أنقرة إن هدف العملية العسكرية إنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، على حد زعمها.

لكن الجيش التركي علق عملياته في 17 أكتوبر، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب المسلحين الأكراد من المنطقة.

وأعقب ذلك اتفاق تركي-روسي في 22 من الشهر ذاته حول انسحاب القوات الكردية بأسلحتها عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم خلال 150 ساعة.