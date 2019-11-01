أوعز نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط العراقي، ثامر عباس الغضبان، بتوزيع البنزين مجانا على أصحاب عربات الـ"توك توك" دعما لمواقفهم الإنسانية في نقل المواطنين، وفق ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

تأتي هذه المبادرة من الوزارة تقديرا لما يقوم به أصحاب "التوك توك" من مبادرات إنسانية بنقل الجرحى والمصابين وكبار السن من وإلى ساحة التحرير، التي يتجمع فيها المحتجين، وفقا لما نشرته الوزارة العراقية على صفحتها في "فيسبوك".

وبناء على التوجيهات فقد خصصت شركة توزيع المنتجات النفطية، محطة تعبئة الكيلاني في الباب الشرقي قرب جسر محمد القاسم، لتجهيز وتزويد أصحاب عربات "التوك توك" بالبنزين حتى ساعات متأخرة من الليل.