اليوم.. 120 ألف منبر يحتشدون للاحتفال بالمولد النبوي

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دراسات توضح علاقة الماريجوانا بعلاج السرطان

دراسات توضح علاقة الماريجوانا بعلاج السرطان

الكنيسة تكشف تفاصيل حريق "مارجرجس الجيوشي": خسائر مادية محدودة

الكنيسة تكشف تفاصيل حريق "مارجرجس الجيوشي": خسائر مادية محدودة

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فحص 1700 مواطن بالقافلة الطبية بقرية مدين في دمياط

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