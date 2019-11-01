اليوم.. 120 ألف منبر يحتشدون للاحتفال بالمولد النبوي

تحشد وزارة الأوقاف منابرها على مستوى الجمهورية، والتي تقدر بـ 120 ألف منبر للحديث حول المولد النبوي الكريم.

وتحمل خطبة الجمعة عنوان "حياة النبي أنموذج تطبيقي لصحيح الإسلام" وتتناول الحديث عن رسالة النبي الخاتمة العالمية الصالحة والمصلحة لكل زمان ومكان، وأن جميع أقواله وأفعاله وجميع أحواله أنموذج تطبيقي لصحيح الإسلام، والمتدبر لسيرة النبي يجد أنه كان خير أسوة وقدوة في كل أقواله وأفعاله وأحواله، والسيرة النبوية خير شاهد على ذلك.

كما تؤكد الخطبة أن نبينا كان أنموذجًا تطبيقيًا لصحيح الإسلام في إنسانيته وأخلاقه، وكانت شريعته تمتاز بالوسطية والاعتدال، ومن أجل المحافظة على تلك الوسطية وذلك الاعتدال حذر النبي من كل مظاهر الغلو وخصوصًا الغلو في الدين، فما أحوجنا إلى التأسي برسول الله والاقتداء بهديه، واقتفاء أثره في نشر رسالة النور والهداية صافية رائقة كما أنزلها الله تعالى إلى الخلق أجمعين.

وأعلنت وزارة الأوقاف ترجمة الخطبة إلى 18 لغة ترجمة مكتوبة، و14 لغة ترجمة مرئية ومسموعة، إضافة إلى لغة الإشارة، والخطبة المسموعة باللغة العربية.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن ترجمة لخطبة يأتي في إطار الواجب التوعوي والدعوي تجاه الدين وبيان يسره وسماحته وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفي ضوء إيمان الاوقاف بأن الاسلام دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها.