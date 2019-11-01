وقع عدد من الضحايا، اليوم الجمعة، جراء عملية إطلاق نار في إحدى حفلات هالووين بمقاطعة أوريندا في ولاية كاليفورنيا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

ونقل موقع "الإندبندنت" عن مدير شرطة المقاطعة قوله إن قسم شرطة أوريندا يتعامل مع حوادث إطلاق نار متعددة، وإن التحقيق جارٍ وستقدم المزيد من التفاصيل لاحقا.

وأفادت قناة NBC بأن إطلاق النار وقع خلال حفلة هالووين، حيث نُقل عدد من الأشخاص المشاركين في الحفلة إلى المستشفيات.

ويأتي إطلاق النار بعد أيام من حادثة مشابهة في مدينة لونج بيتش بكاليفورنيا، التي قتل فيها 3 أشخاص وجرح 9 آخرون.