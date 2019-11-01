أوضحت هيئة الأرصاد أنّه سيسود طقس معتدل على معظم الأنحاء، على أن يبدأ من غدًا، السبت، ارتفاعًا طفيفًا بدرجات الحرارة على مدار الأسبوع لتكون حول معدلاتها الطبيعية خلال ساعات النهار، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر.

وأضاف محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، في حديثه لـ"الوطن"، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والغربية فقط، وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

ونصح "شاهين" بارتداء الملابس الخريفية حتى النصف الثاني من الخريف، مشيرًا إلى تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، والتي قد تصل للضباب حتى الساعة 9 صباحًا، مناشدًا السائقين بالحذر أثناء القيادة والالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور بخصوص السرعات.