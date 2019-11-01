قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأمطار التي ستتعرض لها بعض المناطق، غدا السبت وبعد غد الأحد، ستكون خريفية ممتعة خفيفة، ولن تؤثر على الأنشطة اليومية ولن تفسد الأجواء، متابعا: "مفيش أي حاجة تقلق المواطنين، والأجواء مستقرة، والخريف أصبح في نصفه الثاني، وفصل الشتاء شارف على البدء بشكل رسمي".

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر شاشة "dmc"، أن الأمطار ستكون طبيعية جدا والأجواء مستقرة، ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية حتى في أوقات سقوط الأمطار لن تكون منخفضة.

وتابع: "الأجواء ستكون مستقرة تماما خلال الـ72 ساعة المقبلة على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها"، لافتا إلى ارتفاع درجات الحرارة يومي السبت والأحد، ولكنها حول المعدل.

وأشار شاهين إلى أن الأماكن السياحية بمصر ممتعة جدا في هذا التوقيت من العام، وتعتبر من أجمل الأجواء بالعالم، سواء محافظات جنوب سيناء، ومحافظات الصعيد.