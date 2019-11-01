نشرت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، غدًا السبت، إذ إن من المتوقع ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على السواحل الشمالية، يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وعن حالة البحر المتوسط، توقع خبراء الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 19 29

شبين الكوم 19 29

طنطا 18 28

دمنهور 17 27

الإسكندرية 17 27

بلطيم 18 27

مطروح 16 28

بورسعيد 21 26

دمياط 20 26

الزقازيق 17 28

الإسماعيلية 16 29

السويس 17 28

العريش 18 25

شرم الشيخ 22 30

الغردقة 21 30

مرسى علم 22 28

الفيوم 19 29

بني سويف 18 29

المنيا 15 30

أسيوط 16 31

سوهاج 17 31

قنا 17 32

الأقصر 18 32

أسوان 18 32

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 28 38

المدينة 20 36

الرياض 20 33

المنامة 27 30

أبوظبى 25 32

الدوحة 24 33

الكويت 17 29

دمشق 10 23

بيروت 19 24

عمان 11 21

القدس 13 20

غزة 18 24

بغداد 16 28

مسقط 25 30

صنعاء 09 24

الخرطوم 25 38

طرابلس 16 23

تونس 17 24

الجزائر 18 24

الرباط 16 23

نواكشوط 22 34