مصرع فلاح وإصابة 7 آخرين في 3 حوادث مرورية ببني سويف

لقى فلاح مصرعه، وأصيب 7 آخرين في 3 حوادث سير متفرقة بطرق بني سويف، اليوم الجمعة، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى سمسطا المركزي، ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

البداية بتلقي اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمسطا، بوقوع حادث تصادم بطريق فرعي ما أسفر عن مصرع فلاح وإصابة أخر.

وتبين من التحريات وقوع حادث تصادم بطريق قرية الريغة بمركز سمسطا المؤدي للطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز بين كلأ من: السيارة رقم "1675 ف ر أ " ميكروباص، قيادة " ناصر . س . م" 48 عام، سائق، مقيم قرية هوارة المقطع بالفيوم، وبين دراجة نارية بدون لوحات معدنية، قيادة " أحمد . ع . م" 24 عام، سائق حفار مقيم قرية سدمنت الجبل بمركز إهناسيا.

وفي الحادث الثاني والذي أسفر عن إصابة 3 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الفيوم الجديد أمام مدخل قرية نعيم، ونقلوا إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج.

وتبين أن المصابين هم: "محمود . ز . ع" 32 عام، مقيم طحا بوش، بدون عمل، مصاب كدمات بالظهر، و" عزه . ك . م" 20 عام، مقيم طحا بوش، بدون عمل، اشتباه كسر بالساق اليسرى، و" أحمد . ف . ث" 25 عام، مقيم بني سويف، بدون عمل، اشتباه خلع بالكتف الأيسر".

أما الحادث الثالث والذي أسفر عن إصابة 3 أشخاص إثر تصادم دراجة نارية بسيارة ربع نقل، بالقرب من مدخل قرية الشيخ هارون بمركز بني سويف، طريق بني سويف الفشن، ونقلوا لمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج.

وتبين أن المصابين هم: " محمد . م . ف" 21 عاما، مقيم قرية الشيخ هارون، بدون عمل، مصاب اشتباه كسر بالساق اليمنى، و " عبد الله . م . ر"

21 عام، مقيم إهناسيا، بدون عمل، مصاب اشتباه كسر بالساق اليسرى، و" محمد . ع . م" 30 عام، مقيم قرية بني بخيت مركز بني سويف، سائق، ومصاب اشتباه كسر بالضلوع.

نُقل المصابين لمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج تحت إشراف الدكتور عاطف مرسي، عميد كلية الطب بجامعة بني سويف.