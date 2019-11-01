بدأت القوات التركية والروسية الجمعة تسيير دوريات مشتركة في شمال شرق سوريا، بموجب اتفاق وضع حدا للعملية العسكرية التي شنتها أنقرة على المقاتلين الأكراد في المنطقة، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

وتوجه الجنود في عشر آليات عسكرية تركية وروسية إلى شرق الدرباسية لتسيير دورية في شريط يمتد على طول عشرات الكيلومترات، بحسب مصادر عسكرية تركية.

وبموجب اتفاق جرى التوصل إليه بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين في 22 أكتوبر في سوتشي بروسيا عقب العملية العسكرية التركية في سوريا، أعطى المقاتلون الأكراد حتى الثلاثاء للانسحاب من الأراضي الواقعة على طول الحدود.

وأكدت وزارة الدفاع التركية في بيان أن الدوريات التركية الروسية المشتركة الأولى مع وحدات برية وجوية جارية في شمال شرق سوريا طبقا لاتفاق سوتشي. وتعتزم تركيا إقامة "منطقة آمنة" بعمق 30 كلم على طول حدودها تفصل أراضيها عن مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها "إرهابية" غير أنها تحظى بدعم الغرب لتصدرها القتال ضد تنظيم "داعش".