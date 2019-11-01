افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح أمس، مشروعي مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، ومصنع فوق أكسيد الهيدروجين تركيز 50%، وهو الأول من نوعه بمصر، التابعين لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بمنطقة أبو رواش في محافظة الجيزة.

وتضم شركة النصر للكيماويات الوسيطة في أبورواش والفيوم، والعين السخنة، 37 مصنعا، وهي عبارة عن منظومة متكاملة للصناعات الاستراتيجية، مهمتها صناعة الأمل، وحل الأزمات وتدعم كل القطاعات المدنية.

- قطاع مياه الشرب والصرف الصحي:

تمد الشركة القطاع بالكلور والشابة بأنواعها كي يجعل المياه بأعلى درجات الأمان والنقاء، ففي 2004، حلت الشركة الأزمة في الشابة اللازمة في تنقية المياه، وفي 2016 كانت مصر على أبواب استيراد الكلور من الخارج، لكن مصانع الشركة واجهت الأزمة وحلت المشكلة.

- القطاع الصحي:

تمد الشركة مستشفيات مصر بإكسير الحياة "الأكسجين الطبي"، ولم يتوقف عن العمل في أشد الأزمات.

- قطاع الزراعة:

تمد الشركة الأراضي الزراعية بأجود أنواع الأسمدة الفوسفاتية، المصنوعة من الفوسفات المصري، والمبيدات الزراعية الآمنة.

- قطاع الصناعة والبترول:

تقوم الشركة بحل الأزمات حتى في قاع البحر، وتوفير الأرجون.

- قطاع الكهرباء:

تقوم الشركة بإمداد القطاع بالصودا الكاوية السائلة، التي تستخدم في معالجة المياه داخل محطات الكهرباء.

أما عن مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، فهو مصنع يلبي الاحتياجات المحلية والمنتجات التي تعزز الأمن القومي الصحي والصناعي، ويجرى إنتاج الأكسجين المسال لتأمين احتياجات المستشفيات، ووصل انتاج الأكسجين لـ32 مليون لتر سنويا، والنيتروجين السائل 15 مليون لتر سنويا، والأرجون مليون لتر سنويا.

أما عن مصنع فوق أكيسد الهيدروجين بتركيز 50%، اصبح يصنع المادة التي كانت تستورد من الخارج، وهو المصنع الأول من نوعه بمصر، ويقوم على استغلال غاز الهيدروجين الناتج من صناعة الكلور لإنتاج 23 ألف طن سنويا من فوق أكسيد الهيدروجين، ويغطي إنتاج السوق المحلي ويصدر الفائض للخارج.