أعلن الكرملين عن استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للتوسط بين مصر وإثيوبيا لحل الخلاف المستمر بين البلدين حول سد النهضة، وفقا لما نقلته قناة "روسيا اليوم".

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم، إن بوتين اقترح الوساطة خلال لقائه أمس مع قادة الدولتين، وأكد أنه استعداده لتقديم المساعدة في هذه المسألة إذا طُلب منه ذلك.

وأوضح بيسكوف، أن القمة الحالية تتيح إمكانية جيدة إجراء لقاءات ثنائية ومحادثات مباشرة حول المسائل التي تثير القلق.

ويتزامن تصريح الكرملين مع حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قمة "أفريقيا - روسيا" في مدينة سوتشي الروسية.

وتسبب "سد النهض"ة الإثيوبي في توتر العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا، خاصة في الفترة الأخيرة، بعد فشل المحادثات بين الطرفين حول تفاصيل أهمها المدة الزمنية التي سيستغرقها ملء السد، لما قد ينعكس على نهر النيل الذي تعتمد عليه الزراعة المصرية.