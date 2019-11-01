قال تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، إن إيران ما زالت أسوأ دولة راعية للإرهاب في العالم، من خلال دعم عدة جماعات متشددة، وأورد التقرير الأمريكي حول الإرهاب في العام 2018، أن النظام الإيراني أنفق نحو مليار دولار لدعم وكلائه من الجماعات الإرهابية، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأشار التقرير، الذي جرى تقديمه في واشنطن، إلى دعم إيران لجماعات إرهابية مثل "حزب الله" و"حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطيني، وشدد التقرير الأمريكي على أهمية العقوبات التي جرى فرضها على إيران، عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، في مايو 2018، بسبب تمادي طهران في سلوكها المزعزع للاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وأضافت الخارجية الأمريكية أنه "على الرغم من جهود الحكومة اللبنانية الرسمية في النأي بنفسها عن النزاعات الإقليمية، واصل حزب الله دوره العسكري في العراق وسوريا واليمن". أما تنظيم "داعش" الإهابي الذي قتل زعيمه، أبو بكر البغدادي، مؤخرا، فقد أثبت قدرته على التكيف رغم خسارة أراضيه، وفق ما كشفه التقرير "لاسيما من خلال توجيه المتابعين عبر الإنترنت".

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة، مقتل البغدادي، في عملية عسكرية، بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.