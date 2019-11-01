قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، إلى سماع دوي صافرات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، عقب إطلاق قذائف صاروخية من القطاع، فيما أوضحت مصادر إسرائيلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق 7 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وزعم جيش الاحتلال أنه تم اعتراض القذائف الصاروخية من قبل منظومة القبة الحديدية، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

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وكانت دبابة وطائرات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت مساء أمس الخميس، موقعين للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن دبابة وطائرات تابعة للجيش قصفت موقعين شمال قطاع غزة، ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه مستوطنات غلاف غزة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات نتيجة القصف.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت أمس الخميس، إن صاروخا سقط مساء اليوم في منطقة مفتوحة بمستوطنات "غلاف غزة" أطلق من القطاع.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن "التقارير تشير إلى إطلاق صافرات الإنذار في غلاف غزة على خلفية رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، حيث تم إطلاق صاروخ اعتراض نحو الهدف".

وقال في بيانه: "أطلقت قذيفة من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وقد أطلقت صفارات الإنذار".

وأوضح أن صفارات الإنذار أطلقت في منطقة أشكول قرب قطاع غزة في جنوب إسرائيل، وأصدر مجلس أشكول المحلي بيانا جاء فيه، أن نظام "القبة الحديدية" اعترض القذيفة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وتعود آخر مرة أطلقت فيها قذائف من قطاع غزة باتجاه اسرائيل إلى الثاني عشر من سبتمبر الماضي، وسبق أن شهد قطاع غزة ثلاث حروب بين إسرائيل وحركة حماس منذ عام 2008.