هنأ الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، كلية السياحة والفنادق، بمناسبة حصول المجلة العلمية للكلية على معايير اعتماد معامل "أسيف Arcif" المتوافق مع المعايير العالمية وعددها 31 معيارا.

وقالت الدكتورة عبير عطية، عميد كلية السياحة والفنادق، إن معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية "أرسيف" هو أحد مبادرات قاعدة بيانات معرفة للإنتاج والمحتوى العلمي.

وزادت "عطية" أن باشر بالعمل على جمع ودراسة وتحليل بيانات ما يزيد عن 4300 عنوان مجلة عربية علمية وبحثية فى مختلف التخصصات، والصادرة عن أكثر من 1400 هيئة علمية وبحثية في 20 دولة عربية.

وتابعت أن نحو 499 مجلة فقط ومن ضمنها مجلة كلية السياحة والفنادق نجحت لتكون معتمدة ضمن المعايير العالمية لمعامل "أرسيف" في تقرير 2019.