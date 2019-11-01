قال الدكتور فيكن جيز ميجيان، رئيس جمعية القاهرة الأرمنية العامة، إن أعضاء الجالية في مصر جاءوا قبل المذابح، قبل عام 1915.

وأضاف ميجيان، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الأرمن موجودون في مصر منذ العصر الفاطمي، ولكن خلال فترة حكم محمد علي باشا زاد عدد الأرمن وجرت الاستعانة بهم لبناء مصر الحديثة وكان من ضمنهم وزراء ورئيس وزراء.

وتابع رئيس جمعية القاهرة الأرمنية العامة، أنه بعد المذابح التركية ضد الأرمن في عام 1915 بدأت تهرب جحافل من الأرمن إلى مصر ووصلوا الإسكندرية وبورسعيد عن طريق المراكب.

واستطرد أن عدد الأرمن في عام 1905 وصل إلى 7 آلاف شخص وفي عام 1910 ارتفع العدد إلى 15 ألف وفي عام 1925 ارتفع إلى 25 ألف شخص.

وأوضح أن الأرمن يمتلكون 5 أندية رياضية ثلاثة في القاهرة واثنين في الإسكندرية ومدرسة في القاهرة وأخرى في الإسكندرية ويتبعون التعليم المصري ويدرسون التاريخ الأرمني بجانب التاريخ المصري ويعيشون في مصر مثل أهلها ولديهم مدارس وكنائس.