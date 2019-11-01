أصيب عامل زراعي بطلق ناري، اليوم، إثر تعرضه وشقيقه لحادث سرقة بالأكراه من قبل مجهولين تمكنوا من سرقة موتوسيكله علي طريق ليسا الجمالية بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود إشارة من مستشفى الجمالية المركزى بوصول "إسلام س. ا"، 27 سنة، عامل زراعي، ومقيم في عزبة سلامة بمنطقة ليسا الجمالية مصاب بطلق خرطوش بالساق اليمنى أدى إلى تهتك في العضلات " ادعاء اعتداء أخرين" وجري تحويله لمستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة .

انتقل ضباط المباحث إلى المستشفى وبسؤال المصاب، في محضر الشرطة، أكد أنه أثناء استقلاله موتوسيكلا أمام عزبة الشبلي وبصحبته شقيقه "محمد" 26 سنة، فلاح، متوجها لعمله في دمياط استوقفهما 3 أشخاص مجهولين يستقلون توك توك بدون لوحات وأطلق أحدهم عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته مما أدى إلى إصابته وسرقة موتوسيكله ولاذوا بالفرار.

ووجه مديرية الأمن بتشكيل فريق بحث بإشراف مدير المباحث بغرض سرعة ضبط الجناة. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.