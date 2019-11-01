قال الدكتور فيكن جيز ميجيان، رئيس جمعية القاهرة الأرمنية العامة، إن عدد الأرمن في مختلف دول العالم يبلغ 9 ملايين شخص فيما يبلغ عدد سكان أرمينيا 3 ملايين شخص فقط.

وكشف ميجيان، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الدولة العثمانية تواجد بها مليوني شخص أرميني وتراجعوا إلى 40 ألف أرمني بعد مقتل مليون ونصف على يد الدولة العثمانية في المذابح.

وأضاف رئيس جمعية القاهرة الأرمنية العامة، أن الجالية الأرمينية في الولايات المتحدة مارست دورا جيدا داخل الكونجرس الأمريكي من أجل الاعتراف بمذابح الأمن، واعترف الرئيس الأمريكي بتلك المذابح وسط اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين.