احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، عروسين فلسطينيين، على حاجز "الكونتينر" العسكري شمال شرق بيت لحم جنوب الضفة الغربية، وقالت مصادر فلسطينية، إن جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز "الكونتينر"، أوقفوا مركبة تقل عروسين دون معرفة هويتهما، وتم إجبارهما على النزول منها وتفتيش السيارة واحتجازهما ما يقارب الساعة، قبل إخلاء سبيلهما.

ويعاني الفلسطينيون من الممارسات التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الحواجز العسكرية المنتشرة على طول الضفة الغربية وعرضها، إلى جانب أعمال القمع من قبل الجنود المتمركزين على تلك الحواجز، ودأب الاحتلال الإسرائيلي، منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967، على إقامة المئات من الحواجز الحديدية والكتل الأسمنتية والترابية على مشارف المدن والقرى، التي وصل عددها إلى أكثر من 700 حاجز متنوع، وإصدار عدد من القوانين المجحفة التي تهدف للسيطرة على أراضي المواطنين، وإقامة هذه الحواجز عليها، كقانون رقم "1" عام 1969، الذي يجيز للاحتلال الإسرائيلي مصادرة الأراضي الفلسطينية لأغراض عامة، وقد استغل الاحتلال ذلك في إقامة المزيد من الحواجز العسكرية لعزل الفلسطينيين عن بعضهم.