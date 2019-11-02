تفاصيل إحالة كمسري طنطا للمحاكمة العاجلة

أحال المستشار حمادة الصاوي النائب العام، المتهم مجدي إبراهيم محمد كمسري حادث قطار طنطا، والمحبوس احتياطيا في القضية رقم 30170 جنايات مركز طنطا إلى محاكمة جنائية عاجلة، لارتكابه جناية جرح أفضى إلى موت وجريمة الجرح العمد في الواقعة الشهيرة بمقتل الشاب محمد عيد تحت عجلات القطار القطار 934.

انتهت تحقيقات النيابة العامة إلي ثبوت الاتهام بحق المتهم فقد توافرت لدية إيذاء المجني عليهما ابتداء عندما حاد عن واجبه، وتخلى عن ضبط المتهمين وتسليمها عند أقرب محطة وتسليمهما للشرطة فدفعته نواياه باليذاء إلى فتح باب القطار حال سيره علمًا أنه رجل من رجال السلطة العامة يلتزم الناس بأوامره وأن قوله يجعلهما يقفزان من القطار فأن ذلك يؤدي حتما إلى إحداث جروج بجسدهما وما يتساوى قانونًا وجرحهما بفعل تقترفاه يداه وقد أفاضت جروح المجني عليه محمد عيد إلى وفاته، بينما لم يثبت بالتحقيق قصد المتهم إلى قتل المجني عليهما.

كانت تحقيقات النيابة العامة كشفت عن استقلالهما القطار 934 دون تذكرة أول تصريح وهو ما ولد لدي المتهم نية إيذائهما جزاء لتصرفهما خارج إطار القانون وبدلًا من تطبيق القانون الذي يحمل أمانة تطبيقه بضطهما والحفاظ عليهما حتى تسليمهما خالف القائم على تطبيق القانون وفتح المتهم باب القطار حال تهدئته ثم قفز المجني عليهما منه امتثالا لأوامر المتهم المتهم لاختيار أمرًا من ثلاثة بينهم النزول من القطار حال سيره وقفز المصاب ثم انزلقت قدم المتوفى أثناء نزوله فوقع أسفل القطار.

وانتهى الخبراء المختصون من معاينة مسرح الواقعة وفحص جهاز التحكم الآلي بالقطار "atc" إلى قفز المجني عليه من القطار حال سيره بسرعة 25 كيلو متر بالساعة و30 كيلو متر بالساعة.

وأكد أطباء مصلحة الطب الشرعي، أن الوفاة سببها الإصابات التهتوكية الهرسية بالرأس التي أدت لانفصالها وأنها جائزة الحدوث وفق شهادات شهود الواقعة وهي ذات الصورة التي أكدتها تحريات مركز شرطة طنطا ومباحث الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.

وتهيب النيابة العامة بالقائمين علي وزارة النقل والمواصلات إيجاد الآليات التي تمنع غير حاملي تذاكر أو التصارير من صعود القطارات ابتداء وتطبيق القانون علي المتهمين دون تهاون أو المساس بحقوقهم الأساسية والحفاظ علي حياتهم وكرماتهم والنيابة العامة إذ تهيب بالعاملين والمؤسسات الالتزام بالقانون فإنها تحذر المواطنين من الاختلال بأحكامه واحترامه القانون ترتقون وبغيره لا يكون التقدم الذي تبغون.