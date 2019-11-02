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"المهن التعليمية" تعقد تدريبا للمعلمين بالتعاون مع "ناصر العسكرية"

"المهن التعليمية" تعقد تدريبا للمعلمين بالتعاون مع "ناصر العسكرية"

محافظ القليوبية يوجه بمتابعة دورية لموقف المباني الآيلة للسقوط 

محافظ القليوبية يوجه بمتابعة دورية لموقف المباني الآيلة للسقوط 

إيران تكشف عن رسوم جدارية مناهضة لواشنطن في السفارة الأمريكية

إيران تكشف عن رسوم جدارية مناهضة لواشنطن في السفارة الأمريكية

بعد تورطها في 4 مخالفات.. "التموين" تحرر 21 محضرا لمخابز الدقهلية

بعد تورطها في 4 مخالفات.. "التموين" تحرر 21 محضرا لمخابز الدقهلية

"بني سويف" تواجه الأفكار الهدامة والمتطرفة بمبادرة توعوية

"بني سويف" تواجه الأفكار الهدامة والمتطرفة بمبادرة توعوية

اعتقال 3 أشخاص للاشتباه في ضلوعهم بانفجار عقار سكني جنوب السويد

اعتقال 3 أشخاص للاشتباه في ضلوعهم بانفجار عقار سكني جنوب السويد

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سامي عبد الراضي يكتب: جريمة في القطار 934

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صورة المتسبب الرئيسي في استشهاد رئيس مباحث قوص

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