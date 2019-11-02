قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء الركن عبدالكريم خلف، اليوم، إن هناك من يريد صداما بين القوات الأمنية والمتظاهرين.

وأضاف - في تصريح لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية - "إن القوات الأمنية حريصة على أرواح المتظاهرين، وواجبها توفير الحماية لهم، لكن هناك من يريد أن يخلق فتنة وإثارة للفوضى، مؤكدا أن القوات الأمنية لم تطلق الرصاص الحي، وحتى الغاز المسيل للدموع لم تطلقه أمس على ساحة التحرير".

وتابع، "هناك من يحاول بث شائعات ومعلومات عن الأوضاع في ساحة التحرير، وهناك فرق إعلامية تعمل على خلق الرعب والخوف في قلوب الناس".

ويأتي هذا بعد أن شهد أمس الجمعة تدفق عشرات الآلاف من المتظاهرين وسط العاصمة العراقية "بغداد"، للمطالبة برحيل النخبة السياسية، ونصب الآلاف خياما في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية، وأنضم إليهم آلاف آخرون.

فيما دعت الولايات المتحدة، الحكومة العراقية إلى الإصغاء للمطالب المشروعة للمتظاهرين، وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: "إن الولايات المتحدة ترحب بأي جهود جادة تبذلها حكومة العراق لمعالجة المشاكل المستمرة في المجتمع".